В йеменской Ходейде в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии число погибших увеличилось до 52, более 100 человек были ранены.

В йеменской Ходейде в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии число погибших увеличилось до 52, более 100 человек были ранены. Такие данные сообщил глава управления здравоохранения провинции Ходейда. Как уточняется, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв бомбардировки может увеличиться.Медицинские службы Ходейды обратились к жителям с просьбой сдать кровь, которая необходима людям, пострадавшим при авиаударе.Некоторое время назад боевые самолеты арабской коалиции нанесли удары рядом с общественной больницей "Ас-Саура" и по объектам в рыболовецком порту города, напоминает ТАСС.Командование коалиции пока никак не прокомментировало данную информацию.С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В марте 2015 года с вторжением коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, оно перешло в наиболее активную фазу.