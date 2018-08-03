По чьей вине погиб подросток? Региональный Следком завершил расследование одного из уголовных дел, возбуждённых по факту гибели 17-летнего Данилы Белана. Напомню, трагедия произошла в марте этого года в Суздальском районе. Около 11 вечера, на территории села Павловское столкнулись иномарка Сантафе и вазовская пятёрка. В результате погиб несовершеннолетний. Практически сразу расследование уголовного дела полиция передала в Следком. Эта история получила широкий общественный резонанс. Дело в том, что по одной из версий 17-летний мальчик сам управлял авто. Однако в это время отвечать за безопасность ребёнка должны были организаторы Суворовско-Ушаковских сборов. Военно-патриотический лагерь работал на территории Суздальского района, а погибший числился там волонтёром. В тот злополучный вечер мальчика попросили отвезти макеты оружия в Суздаль. В результате, было возбуждено сразу 2 уголовных дела.

По чьей вине погиб подросток? Региональный Следком завершил расследование одного из уголовных дел, возбуждённых по факту гибели 17-летнего Данилы Белана. Напомню, трагедия произошла в марте этого года в Суздальском районе. Около 11 вечера, на территории села Павловское столкнулись иномарка "Сантафе" и вазовская "пятёрка". В результате погиб несовершеннолетний. Практически сразу расследование уголовного дела полиция передала в Следком. Эта история получила широкий общественный резонанс. Дело в том, что по одной из версий 17-летний мальчик сам управлял авто. Однако в это время отвечать за безопасность ребёнка должны были организаторы Суворовско-Ушаковских сборов. Военно-патриотический лагерь работал на территории Суздальского района, а погибший числился там волонтёром. В тот злополучный вечер мальчика попросили отвезти макеты оружия в Суздаль. В результате, было возбуждено сразу 2 уголовных дела. Первое - по факту смертельного ДТП, а второе - по статье "Халатность". На данный момент расследовать удалось аварию. Как сообщают в Следкоме, для этого потребовалось немало усилий: показания свидетелей противоречили друг другу. Трудно было даже установить, сколько человек на самом деле было в машинах, кто сидел за рулём и с какой скоростью двигался. Чтобы выстроить версию, следователь провёл несколько следственных экспериментов и целый комплекс судебных экспертиз.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Автомобиль "Сантафе" в пределах населённого пункта, а именно села Павловского, двигаясь с превышением разрешённой скорости, напомню, это 60 километров в час, а наши эксперименты показали и результаты экспертиз показали, что двигался со скоростью 110 километров в час, с небольшой погрешностью плюс-минус 3 километра в час. И мы относим вот этот фактор, нарушения правил дорожного движения и превышения скорости, как повлекшее наступление трагических последствий".По версии следствия, если бы 40-летний Роман Шенягин, управлявший иномаркой, не превысил скорость, он смог бы совершить манёвр или затормозить. Возможно, тогда бы Данила Белан, ехавший за рулём "пятёрки" остался жив. Под давлением фактов, водитель признал свою вину. Сейчас материалы уголовного дела готовят для передачи в суд. Кстати, по данным следствия, в машине, где ехал Данила было всего три человека. Среди них не было взрослых. Почему так произошло, установят по итогам второго уголовного дела.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Уголовное дело о халатности организаторов и исполнителей военно-патриотических сборов. Сразу оговорю, что Следствие по этому делу, по второму, продолжается, комментировать до его завершения Следственный комитет не будет".