Ближайшие два месяца все сестры Хачатурян, расправившиеся с собственным отцом, проведут в следственном изоляторе. Между тем, стали известны новые детали этого шокирующего дела. Впервые озвучила свою позицию в связи с произошедшим и мать девочек.

Ближайшие два месяца все сестры Хачатурян, расправившиеся с собственным отцом, проведут в следственном изоляторе. Между тем, стали известны новые детали этого шокирующего дела. Впервые озвучила свою позицию в связи с произошедшим и мать девочек.Эксклюзивные фотографии, сделанные сразу после убийства Михаила Хачатуряна: все три сестры -Ангелина, Мария и Кристина — сидят в шоке на полу у лифта. Именно там правоохранители и нашли тело убитого отца. Пытаясь спастись, Хачатурян, судя по всему, дошел до лестничной клетки, где и скончался. Пятна крови повсюду.По версии следствия, сестры атаковал родителя, когда тот заснул в кресле-качалке. В общей сложности он получил 38 ножевых ранений. Любопытная деталь: на тех же снимках очень хорошо видны десятки икон на стене прихожей — своеобразный домашний алтарь Михаила Хачатуряна.Девушки сразу признали свою вину. В Останкинский суд сестер Хачатурян привезли еще рано утром. Первой под арест на ближайшие два месяца отправили младшую из дочерей Марию. Затем в зале суда появилась Ангелина, отворачиваясь и пряча лицо от камер. Последней в зал зашла старшая Кристина.Накануне во время проверки показаний, которую проводили сотрудники Следственного комитета, они точно также, прикрываясь волосами и закрываясь руками, проходили мимо камер от автозака к подъезду, где, предположительно, и совершили убийство. Участвовала в следственных действиях и мать девочек Аурелия Дундук. Но ни она, ни сами сестры Хачатурян не сказали журналистам ни слова. Но по телефону мать все же согласилась поговорить. Она уверена, девочки на спланированное убийство не способны.- А вы оправдываете их поступок?- Конечно, оправдываю, я своих дочерей знаю, они муху не могут убить. Собаку уличную брали, кормили, вещи с себя снимали, укрывали, думали, что ей плохо на улице. Своих дочерей знаю. Даже не верится, что это они так могли сделать, — говорит Аурелия Дундук, мать сестер Хачатурян.Коридоры школы, где сестры Хачатурян появлялись так нечасто. Съемочной группе удалось не только попасть в школу, где они числились, но и поговорить с директором Сергеем Корышевым."Когда во втором полугодии девочки не посещали занятия, нам сообщали, что они болеют, либо что болеет папа, и он просит девочек помочь ему в этой ситуации", — рассказал Сергей Корышев, директор школы №1370 города Москвы.Сами девочки заявляют, что в школу их не отпускал отец. Якобы сначала очень сильно избивал, а потом не хотел, чтобы одноклассники и учителя заметили синяки на теле. Членам общественно-наблюдательной комиссии сестры уже после ареста жаловались на системное насилие в семье."Регулярно они показывали синяки на теле. Регулярно рассказывали в кругу друзей, что подвергаются нечеловеческому обращению со стороны отца, но в тоже время просили никуда не сообщать об этом, так как боялись за свою жизнь", — говорит Павел Пятницкий, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.Впрочем, мнения о бизнесмене Хачатуряне сильно расходятся. Соседи и знакомые девушек утверждают, что он был крайне агрессивным человеком. Друзья же утверждают, что он был человеком благочестивым и верующим.Теперь у следователей есть достаточное количество времени, чтобы собрать доказательную базу по уголовному делу. Ближайшие два месяца все сестры Хачатурян проведут в следственном изоляторе.