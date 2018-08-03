Знаменитая балерина, народная артистка России Диана Вишнева вернется на сцену в конце сентября этого года. Первое выступление танцовщицы после рождения первенца в мае, ожидается на Гала-вечере балетной труппы Парижской оперы в столице Франции.

Знаменитая балерина, народная артистка России Диана Вишнева вернется на сцену в конце сентября этого года. Первое выступление танцовщицы после рождения первенца в мае, ожидается на Гала-вечере балетной труппы Парижской оперы в столице Франции."Цель поставлена, и к этой дате нужно быть в хорошей форме, нужно появиться на сцене", — цитирует балерину ТАСС.27 сентября Диана Вишнева выступит в Париже в постановке "б/ОЛЕРО" современного израильского хореографа Охада Нахарина в дуэте с французской звездой балета Орели Дюпон.Репетиции балерина уже возобновила.Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева впервые стала матерью в мае этого года. По данным СМИ, танцовщица назвала сына в честь выдающегося танцовщика Рудольфа Нуреева.