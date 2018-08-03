Первые четыре дома на территории бывшего автозавода ЗИЛ будут готовы к заселению в конце текущего года. Об этом сообщил руководитель стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на ключевых объектах бывшей промышленной зоны. По его словам, речь идет о сдаче в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Первые четыре дома на территории бывшего автозавода ЗИЛ будут готовы к заселению в конце текущего года. Об этом сообщил руководитель стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на ключевых объектах бывшей промышленной зоны. По его словам, речь идет о сдаче в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров недвижимости.Как напомнил столичный чиновник, еще несколько лет назадтерритория бывшего завода находилась в запустении. В 2013 году промзону разделилина 11 очередей реализации масштабного проекта, который подразумевал организациюздесь полноценной городской территории. На сегодняшний день на ЗИЛе идут активныеработы: возводится жилье, коммерческая недвижимость, строятся объектыинфраструктуры, включая рекреационные и оздоровительные, транспортные исоциальные."Если раньше ЗИЛ "приносил убытки в один – два миллиардарублей ежегодно, будучи выключенной территорией из полноценной жизнимегаполиса, то нынешнее развитие позволяет говорить о прибыли, – сообщил МаратХуснуллин. – Территория начинает генерировать доход. Возводятся дома, созданооколо шести тысяч рабочих мест. В перспективе их число возрастет до 20 тысяч".Глава строительного комплекса города напомнил, что проектреконструкции и развития северной части бывшей промышленной зоны предусматриваетстроительство около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. По словамХуснуллина, "проект реновации этой промзоны является одним из образцовых ипоказательных".Что касается программы реновации, которая успешнореализуется в столице, то она не затронет кварталы в районе бывших заводскихтерриторий. "Мы пока не рассматриваем такой вопрос, потому что у нас в этомрайоне немного домов по переселению, – сообщил руководитель городскогостроительного комплекса. – Мы имеем две небольшие площадки, если нам этогобудет не хватать, теоретически, можно рассмотреть. Пока мы не рассматриваемэтот вопрос".Одновременно со строительством объектов недвижимости на ЗИЛевозводится сопутствующая инфраструктура. Одним из ее важнейших элементовявляется транспортная составляющая. Буквально через месяц откроется длядвижения путепровод через МЦК, который соединит проспект Андропова и Третьетранспортное кольцо. К настоящему времени работы на этом объекте завершены на98%."В результате северная и южная части ЗИЛа будутсоединены", – сказал Марат Хуснуллин, добавив, что новая дорога такжепозволит добраться от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" достанции метро "Технопарк". Кроме того, продолжается благоустройствовнутриквартальных проездов, строительство подъездных путей к строящемуся парку"Остров мечты".Примечательно, что бывшая промышленная зона в будущем можетстать одним из культурных мест притяжения жителей и гостей города. Здесь планируетсяпостроить музей – филиал "Эрмитажа". По словам Марата Хуснуллина, проект строительствасложный, его реализация рассчитана на три – четыре года. "Уже утвержденаконцепция музея, идет его проектирование", – добавил он.Согласно планам городских властей, в 2018 году на территориибывшего завода будут введены в эксплуатацию около трех миллионов квадратныхметров недвижимости (1,4 миллиона – жилье). Отметим, что ЗИЛ являетсякрупнейшим в Старом Свете проектом реорганизации бывшей промзоны.