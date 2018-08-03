Проблемы есть, а денег нет. Собственники одного из домов в Ставрово, устав бороться со своей управкомпанией, решили перейти в ТСН. В результате, документы управляющая компания передала, а деньги, которые скопили жители на своем счете - нет. Почему так вышло? И как теперь вернуть средства на долгожданный ремонт дома? Выяснял Алексей Дудин.

Проблемы есть, а денег нет. Собственники одного из домов в Ставрово, устав бороться со своей управкомпанией, решили перейти в ТСН. В результате, документы управляющая компания передала, а деньги, которые скопили жители на своем счете - нет. Почему так вышло? И как теперь вернуть средства на долгожданный ремонт дома? Выяснял Алексей Дудин.(пос. Ставрово)Вместо ремонта - одни отписки. Жители дома №7 по улице Комсомольская годами не могут добиться обновления дома. Уже давно собственники просят сделать отмостку и разобраться с козырьками над входом. Люди пишут заявления, звонят и приходят на личный прием к директору управляшки, а им предъявляют документы - ваш подъезд уже отремонтировали.Андрей, житель дома №7 по ул. Комсомольская: "В августе прошлого года нам поставили новую дверь и сделали ремонт в подъезде можете посмотреть, мы писали претензию".А вот тот самый подъезд, в котором сотрудники управкомпании якобы сделали ремонт. Жители негодуют, дверь на входе в дом должны были заменить на новую. Но эта, по словам жителей, явно б/у. По документам еще побелили подъезды. Но разве это работа? Разводят руками люди. И это, говорят местные, не первый случай подобного отношения. Терпеть собственникам надоело, и они решили перейти в ТСН. По весне новая обслуживающая организация приступила к с своим обязанностям. Вот только вместе с домом ТСН получило и кучу проблем.Андрей Фролов, член ТСН "Комсомольское": "Большинство жалоб было на холодное водоснабжение, то что оно рвётся и протапливает до пятого этажа, так как идёт по чердаку и негде сидеть у подъезда. Лавочки поставили, холодный трубопровод закупили. Дальнейшая работа это прочистка продыхов, чтобы не образовывалась наледь на кровле и по текущим заявкам".На то, чтобы всё привести в соответствие, нужны деньги. И они у дома были, на счёте 350 тысяч рублей. Вот только старые управленцы документы новым передали, а вот деньги - нет.Елена Фролова, управляющая ТСН Комсомольское: "ЖКХ нам предлагали договор рассрочку, но нас не устраивает, потому что надо выполнить большой объём работ. Был получен официальный ответ, что ввиду тяжёлого положения МУП ЖКХ в ближайшее время никаких выплат вам не будет".Тем не менее от местного МУПа жители седьмого дома всё равно зависят. Магистральный трубопровод горячего водоснабжения и отопления, что проходит за домом, обслуживает именно эта организация. Так вот этот объект коммунального хозяйства давно обветшал, говорят и показывают люди.Ольга Щанова, старшая дома №5 по ул. Комсомольская: "Трубы, конечно, поменять вон 25 метров 30 хомутов. Вон хомут, вон хомут, сколько наставили!"Лидия Носкова, житель дома №5 по ул. Комсомольская: "Мы не знаем, кому жаловаться, жалуемся, а толку нет, а зимой мы что будем делать будем замерзать или воды у нас не будет горячей".Терпеть жителям осталось недолго. Масштабные работы по замене трубопровода начнутся уже со следующей неделе, обещает директор местного ЖКХ.Вячеслав Тимофеенко, и.о директора МУМП ЖКХ пос. Ставрово: "С понедельника, вторника данные шесть домов закрывается ГВС на неделю. Трубопровод закуплен, краситься. С понедельника, со вторника начнётся замена данного трубопровода. Участок 200 метров".Что же касается долга в 350 тысяч рублей, то Вячеслав Тимофеенко предлагает новым управленцам ещё раз подумать и всё таки подписать договор рассрочки на три месяца. Сразу всю сумму МУМП ЖКХ вернуть не может, пояснил нам руководитель организации. Вот только закон в этом вопросе на стороне ТСН, пояснили нам в общественной организации ЖКХ-Контроль и руководители новой обслуживающей компании могут смело обращаться в суд.