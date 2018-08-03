Промашка, которая могла стоить дрессировщику жизни. Так прокомментировал неприятный инцидент Эдгдард Запашный. Во время представления на него напал один из хищников.

Промашка, которая могла стоить дрессировщику жизни. Такпрокомментировал неприятный инцидент Эдгдард Запашный. Во время представленияна него напал один из хищников.Запашный признается, что причиной происшествия стала егособственная невнимательность. Разъяренная тигрица едва не порвала артиста наглазах у изумленной публики.Эдгарда атаковала любимица Запашного – тигрица по кличкеЖанна. Она улучшила момент, когда дрессировщикотвлекся на одного из тигров, покинувших свое место на арене. Трагедии удалосьизбежать лишь благодаря молниеносной реакции артиста.Как рассказал Запашный, во время представления ассистенткрикнул ему, что один из тигров, Курт, оставил свое место. Артист оглянулся – ав этот момент Жанна бросилась к дрессировщику."Я уже знал, что назад отпрыгивать категорически нельзя(Курт мне такого не простил бы)! Доли секунды в манеже показались мне вечностьюи я даже мысленно сказал себе: "Вот и все!", так как был уверен, чтосейчас она меня порвет!", – написал Запашный в Instagram.К счастью, Эдгард не пострадал, он отделался несколькими ушибамии ссадинами. Однако тревожит тот факт, что в последнее время подобные инцидентыучастились. Недавно во время представления хищники устроили драку на арене.Дрессировщику и ассистентам с трудом удалось успокоить разбушевавшихся львов итигров.