Новость о том, что после 30 лет брака пара юмористов решила разбежаться, стала шоком для поклонников. Все надеялись, что это шутка. Но все оказалось серьезнее некуда.

Новость о том, что после 30 лет брака пара юмористов решила разбежаться, стала шоком для поклонников. Все надеялись, что это шутка. Но все оказалось серьезнее некуда."Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", – заявил артист.Теперь ему предстоит совершить самую неприятную часть – разделить совместно нажитое с супругой имущество. Известный адвокат Александр Добровинский в интервью сообщил: "Все, что приобретено в законном браке, в случае развода пары, будет разделено пополам, независимо от того, что на кого записано. Если есть брачный контракт, то деление имущества будет происходить по его пунктам. Также надо учитывать следующий нюанс: если денежные средства, на которые приобретались активы в браке, были заработаны до него, то это совсем другая история".При этом, как сообщает интересы юмориста Евгения Петросяна на бракоразводном процессе будет защищать адвокат Сергей Жорин, "разводивший" фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а интересы Елены Степаненко – адвокат Елена Забралова, представлявшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.Елена Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. "Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей", – сообщает .