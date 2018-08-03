Нонна Гришаева стала гостьей программы Татьяны Устиновой Мой герой на канале ТВ Центр, которая выйдет в эфир 7 августа, в 13:40. Подробности беседы стали известны уже сейчас.

Нонна Гришаева стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале "ТВ Центр", которая выйдет в эфир 7 августа, в 13:40. Подробности беседы стали известны уже сейчас.Оказывается, свою первуюроль в кино Гришаева получила в четыре года. В десять лет девочка уже играла насцене Одесского театра музыкальной комедии.После института талантливую молодую актрису пригласили аж в три театра –"Сатирикон", "Ленком" и в театр им. Вахтангова. На сцене эта обаятельная брюнетка уже больше двадцати лет, нопопулярность пришла к ней сравнительно недавно.Многим зрителям нравится их дуэт с актером Александром Олешко. НоннаГришаева рассказала об их тандеме. "У нас куча историй "с улыбкой", нас то женят, то разводят.Я помню, был совместный фильм с постельной сценой, это было очень смешно", -цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".А вот сколлегой Алексеем Барацем из "Квартета И" Гришаеву связывает дружба со студенчества."Мы познакомились в поезде Москва-Одесса, когда ехали на каникулы,только он в ГИТИСе учился,а я в Щуке. Стали выпендриваться тогда друг перед другом. И я наблюдала, каксоздавался "Квартет И"… А потом, когда они написали "День радио", сказали, чтоэто для меня", – поделилась знаменитость.Еще одна подруга-коллега Нонны Гришаевой – это Мария Аронова. По словамактрисы, они жили в одной комнате в общежитии."Когда мы были на третьем курсе, Игорь Угольников искал двух характерныхактрис. И из всего курса он выбрал нас", – рассказала Гришаева.