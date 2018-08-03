Нонна Гришаева стала гостьей программы Татьяны Устиновой Мой герой на канале ТВ Центр, которая выйдет в эфир 7 августа, в 13:40. Подробности беседы стали известны уже сейчас.
Нонна Гришаева стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале "ТВ Центр", которая выйдет в эфир 7 августа, в 13:40. Подробности беседы стали известны уже сейчас.
Оказывается, свою первую
роль в кино Гришаева получила в четыре года. В десять лет девочка уже играла на
сцене Одесского театра музыкальной комедии.
После института талантливую молодую актрису пригласили аж в три театра –
"Сатирикон", "Ленком" и в театр им. Вахтангова. На сцене эта обаятельная брюнетка уже больше двадцати лет, но
популярность пришла к ней сравнительно недавно.
Многим зрителям нравится их дуэт с актером Александром Олешко. Нонна
Гришаева рассказала об их тандеме. "У нас куча историй "с улыбкой", нас то женят, то разводят.
Я помню, был совместный фильм с постельной сценой, это было очень смешно", -
цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
А вот с
коллегой Алексеем Барацем из "Квартета И" Гришаеву связывает дружба со студенчества.
"Мы познакомились в поезде Москва-Одесса, когда ехали на каникулы,
только он в ГИТИСе учился,
а я в Щуке. Стали выпендриваться тогда друг перед другом. И я наблюдала, как
создавался "Квартет И"… А потом, когда они написали "День радио", сказали, что
это для меня", – поделилась знаменитость.
Еще одна подруга-коллега Нонны Гришаевой – это Мария Аронова. По словам
актрисы, они жили в одной комнате в общежитии.
"Когда мы были на третьем курсе, Игорь Угольников искал двух характерных
актрис. И из всего курса он выбрал нас", – рассказала Гришаева.