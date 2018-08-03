Фотобумага для струйного принтера. Использование такой специализированной бумаги для принтера не ограничивается печатью снимков на формате А4. Её также применяют для интерьерной или сувенирной печати, в медицинских учреждениях и наружной рекламе.

Фотобумага для струйного принтераИспользование такой специализированной бумаги для принтера не ограничивается печатью снимков на формате А4. применяют для интерьерной или сувенирной печати, в медицинских учреждениях и наружней рекламе. Фотобумага активно применяется в инженерной сфере - для САПР/ГИС. Она поставляется в рулонах, упакованных в картонные коробки, что обеспечивает надежную защиту материала от механических повреждений и загрязнений при транспортировке.Преимущества:подходит для отпечатков с разным процентом заливки;даже минимальная плотность обеспечивает то, что рисунок не пропечатается на другую сторону листа;существуют нестандартные разновидности для решения самых разных задач;в упаковке может быть от 10 до 500 листов;невысокая цена альтернативных расходников;в ассортименте представлена двухсторонняя бумага, которая позволяет создавать на одном носителе два полноценных отпечатка вместо одного — это особенно актуально для папок с иллюстрациями или портфолио начинающих фотографов.Слои - структура имеет значениеПлотность бумаги зависит от толщины целлюлозного слоя, но помимо него существуют еще несколько. Два полимерных слоя покрывают бумажную основу с обеих сторон, не пропуская влагу внутрь. На нее не должна попасть краска, так как бумага для принтеров приобретает цвет именно благодаря ей. Важно чтобы в целлюлозе не было примесей, которые начнут желтеть со временем.Краситель впитывается в отображающий слой, а вода, в которой он растворен, в абсорбирующий. Это позволяет зафиксировать каплю именно в той точке, в которую ее поместила печатающая головка. Чем меньше объем капли и чем точнее она будет закреплена на листе, тем качественнее изображение вы получите в итоге.Стоит обратить внимание на показатели самого принтера и на свойства чернил. Сходное с профессиональным изображение получится только тогда, когда вы используете хороший фотопринтер, проверенные краски и плотную бумагу.Как выбрать?Снимки, которые создают для размещения в архиве, требуют особых характеристик носителей. Таких как максимальная защита от любых воздействий и возможность длительного хранения без потери свойств — цвета, формы. Для этих целей стоит обратиться к ассортименту Эпсон и купить модель из линейки со специализированными расходниками. Если же речь идет о повседневной печати и/или создании профессиональных фото, подойдут альтернативные расходники. Узнать сколько стоит та или иная бумага можно в карточке товара.