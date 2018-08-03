Недавно на шоу Андрея Малахова Прямой эфир появился бывший возлюбленный Жанны Фриске Петр Никитин с откровенно исповедью об отношениях с артисткой. Общественность неоднозначно восприняла тот выпуск, а младшая сестра Жанны Наталья и вовсе посоветовала Андрею и прочим журналистам наконец оставить ее в покое.

Недавно на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появился бывший возлюбленный Жанны Фриске Петр Никитин с откровенно исповедью об отношениях с артисткой. Общественность неоднозначно восприняла тот выпуск, а младшая сестра Жанны Наталья и вовсе посоветовала Андрею и прочим журналистам наконец оставить ее в покое.Мало кто знает, что до отношений с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске на протяжении долгих лет встречалась с танцором Петром Никитиным. С недавних пор мужчина начал появляться в различных шоу, где рассказал об отношениях с певицей. Отметим, что делал он это корректно, не вдаваясь в пикантные подробности.Однако общественность все равно негативно восприняла эти откровения. В комментариях к передачам поклонники высказали мнение, что давно пора бы уже оставить Жанну в покое и не трясти ее бельем на всю страну. Досталось Андрею Малахову, в передаче которого Петр Никитин совсем недавно откровенничал о романе с Фриске. Пользователи Сети назвали передачу Андрея помойкой, а самого ведущего – падальщиком."У извращенцев хобби такое появилось:трусы с покойников снимать и обсасывать в прямом эфире (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Самое неприятное на мой взгляд, что сейчас ворошат прошлое. Человека нет, светлая память Жанне. Это только ее жизнь", "Сколько можно oФриске!?", "Еще один моральный урод пляски на костях устраивает", – высказались возмущенные зрители.Журналисты связались с младшей сестрой Жанны Фриске Натальей. "Людей понять можно! Нужно было бы уже давно успокоиться и перестать говорить о Жанне. Всем журналистам советую это сделать, не только Малахову, но и тем, кто трудится на других каналах", – цитирует Наталью Фриске . Она сообщила, что знала об отношениях Жанны с Петром Никитиным, однако рассказывать подробности их связи и давать свою оценку ей категорически отказалась.