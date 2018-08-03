Сезон в отечественном футболе едва начался, а контрольно-дисциплинарная комиссия Россиийского футбольного союза уже вынесла наказание за проявления расизма. Пострадал чемпион страны Локомотив, чьи фанаты вели себя не слишком красиво во время игры за Суперкубок России.

Сезон в отечественном футболе едва начался, а контрольно-дисциплинарная комиссия Россиийского футбольного союза уже вынесла наказание за проявления расизма. Пострадал чемпион страны "Локомотив", чьи фанаты вели себя не слишком красиво во время игры за Суперкубок России."За оскорбление зрителями [прежде всего, болельщиками "Локомотива", — прим. ред.] футболиста ЦСКА по поводу расистских выкриков по цвету кожи принято решение оштрафовать "Локомотив" на 50 тыс. рублей, — цитирует ТАСС главу КДК РФС Артур Григорьянц. – Это было немассовое скандирование, мы установили по видеозаписям, что количество людей было очень малое".Во время стартового матча нового сезона между "Локомотивом" и ЦСКА (1:0 в дополнительное время), отдельные поклонники железнодорожников "ухали" в адрес форварда армейцев Витиньо, что не осталось без внимания организаторов матча.