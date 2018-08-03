Глава американской разведки Дэн Коутс заявил, что Россия пытается вмешиваться в грядущие американские выборы и в конгресс, и на пост главы государства.

Глава американской разведки Дэн Коутс заявил, что Россия пытается вмешиваться в грядущие американские выборы и в конгресс, и на пост главы государства.Правда, доказательств чиновник не привел, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, он подчеркнул, что есть и другие страны, которые США подозревают в подобной активности. Но их, в отличие от России, называть не стал.Любопытно, что глава ФБР Крис Рэй на том же брифинге заявил, что у него нет доказательств хакерских атак на инфраструктуру, задействованную в выборах.Кроме того, чиновники не смогли четко ответить на вопрос, почему президент Дональд Трамп только накануне просил прекратить дело о российском вмешательстве в выборы и называл его "охотой на ведьм".