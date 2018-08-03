Водитель автомобиля марки «Хендэ Солярис», двигаясь по Осташковской улице, выехал на регулируемый перекресток ул. Осташковской и ул. Северодвинской на запрещающий для него сигнал светофора...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в октябре 2017 г., в результате которого погибли два человека.24 октября 2017 г. водитель автомобиля марки «Хендэ Солярис», двигаясь по Осташковской улице, выехал на регулируемый перекресток ул. Осташковской и ул. Северодвинской на запрещающий для него сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки «Дэу Эсперо», который двигался на разрешающий сигнал светофора со стороны Северодвинской улицы. Водитель и пассажир «Дэу» от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры, а также водитель «Хендэ» с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения столицы.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28