Певица Катя Семенова уже полгода как разведена. Артистка счастлива и ничуть не жалеет о расставании с экс-супругом Михаилом Церишенко.

Певица Катя Семенова уже полгода как разведена. Артисткасчастлива и ничуть не жалеет о расставании с экс-супругом Михаилом Церишенко.Семеновой некогда грустить и предаваться воспоминаниям обывшем муже-изменщике, на которого ей теперь по большому счету наплевать, – она с головой окунулась в работу. Вскоре должен выйти новыйальбом звезды, который станет отражением ее новой жизни.Артистка заявляет, что сейчас абсолютно счастлива. Ей нетдела до бывшего супруга, поэтому она не знает, чем сейчас занят Михаил. "Мояличная жизнь прекрасна, но она действительно очень личная. С бывшим мужем я необщаюсь, и ни в коем случае не буду этого делать. Что у него там происходит налюбовном фронте не знаю – это теперь не моя забота. Споров по поводу имуществаи денег у нас тоже не было. Мы расстались мирно, так как я все отдала ему", —заявила артистка.После расставания с Церишенко Семенова сменила стиль одеждыи прическу. Поклонники отмечают, что звезда очень похорошела и стала выглядетьмоложе и энергичнее, после катастрофы в личной жизни. Многие даже не узнают ее на фотографиях. Да и сама Екатерина неотрицает: она открыла совершенно новую страницу жизни. "Скоро у меня выходит альбом, он будет называться "Яклассная". Это просто потрясающая пластинка, и обложка у нее будетсоответствующая", – рассказала Семенова изданию StarHit.Супруги прожили в браке почти 25 лет. Однако выяснилось, чтов течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певицаснова осталась одна. "Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена,бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее (Любовницы. – Прим.ред.) звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меняизбавиться", – рассказывала Катя в эфире программы "Мой герой".