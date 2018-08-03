Компания Master Replicas Group привлекла средства на выпуск полноразмерной реплики HAL 9000 — вымышленного бортового компьютера с искусственным интеллектом. Выглядит красный глазок в точности так, как показано в научно-фантастическом фильме 2001 год: Космическая одиссея, снятом Стэнли Кубриком в 1968 году.

Компания Master Replicas Group привлекла средства на выпуск полноразмерной реплики HAL 9000 — вымышленного бортового компьютера с искусственным интеллектом. Выглядит красный глазок в точности так, как показано в научно-фантастическом фильме "2001 год: Космическая одиссея", снятом Стэнли Кубриком в 1968 году.Деньги на производство точной копии HAL 9000 — по сути, обычной Bluetooth-колонки — уже собраны. На момент написания заметки фирма собрала без малого $310 тысяч, на 384% превысив заявленную цель в $80 тысяч. Проект поддержали 390 пользователей Indiegogo.Как говорят в Master Replicas Group, их продукт лицензирован кинокомпанией Warner Bros., владеющей правами на одну из главных научно-фантастических картин XX века. Габариты устройства сопоставимы с оригинальным реквизитом.HAL 9000 выйдет с двух вариантах. Первая модель обладает прямоугольным корпусом из алюминия, светящимся красным глазком и магнитами, с помощью которых её можно прикрепить на любую металлическую поверхность.Устройство способно воспроизводить звук с любого смартфона и компьютера по Bluetooth 4.0. Эту версию пользователи Indiegogo могут заказать за $419. В рознице она будет стоить $599.”Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран читайте такжеВторая модель располагает консолью управления — как на космическом корабле "Дискавери". Нажимая на кнопки, пользователь может отдавать HAL 9000 приказы, а тот — отвечать строчками из фильма.Тираж спецверсии устройства ограничен 2001 штукой. На Indiegogo его можно приобрести за $889, в рознице — за $1199. Поставки намечены на март следующего года.