В футбольном Старом Свете продолжаются квалификационные матчи континентальных турниров. В Лиге Европы завершился матч между минским Динамо и словацким клубом ДАК, в котором определялся соперник питерского Зенита в следующем раунде. Победили минчане – 4:1.

В футбольном Старом Свете продолжаются квалификационные матчи континентальных турниров. В Лиге Европы завершился матч между минским "Динамо" и словацким клубом ДАК, в котором определялся соперник питерского "Зенита" в следующем раунде. Победили минчане – 4:1."Динамо" выиграло и первый матч на поле соперника со счетом 3:1. Теперь в заключительном квалификационном круге Лиги Европы "Динамо" сыграет с экс-чемпионами России из "Зенита": первый матч пройдет 9 августа в Минске, ответный – 16 августа в Санкт-Петербурге.