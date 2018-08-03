Как утверждают некоторые СМИ, Евгений Петросян увлечен 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Как подметили пользователи Сети, молодая женщина удивительно напоминает Елену Степаненко.

Как утверждают некоторые СМИ, Евгений Петросян увлечен 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Как подметили пользователи Сети, молодая женщина удивительно напоминает Елену Степаненко.Как компетентно передает , папарацци не раз становились свидетелями совместного времяпрепровождения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой: будь то уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов.Журналисты выяснили биографию Татьяны. Десять лет назад она приехала из Тулы покорять Москву. БрухуноваМатериал дополняется