Музыка на высоте - с природой на Вы! под таким лозунгом 11 августа на горном курорте Роза Хутор пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer. Организаторы фестиваля задумали использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды.

"Музыка на высоте — с природой на "Вы"!" под таким лозунгом 11 августа на горном курорте "Роза Хутор" пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer. Организаторы фестиваля задумали использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды.Артисты и гости фестиваля, среди которых Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, станут участниками различных экологических инициатив курорта.Главная концертная площадка размещается на высоте 1600 метров над уровнем моря, здесь уникальная высокогорная природа, требующая особо тщательной организации работы с отходами, которые неизбежно образуются в ходе фестиваля.На LiveFest Summer будет введена система капшеринга, которая успешно функционирует на всех ведущих европейских фестивалях. Суть системы такова: зритель арендует один небьющийся и подходящий для любых напитков стакан на весь вечер, оставляя за него залог в 100 рублей. В течение фестиваля его можно обменять на чистый, а в конце вечера – оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и вернуть залог.Напитки в стеклянной таре предлагаться не будут. Команда фестиваля в эти дни пополнится волонтерами, которые помогут организовать раздельный сбор мусора и отправку полезных отходов на переработку.Кроме того, часть средств от продажи билетов будет направлена на реализацию программы восстановления кумжи (черноморского лосося).Расписание LiveFest Summer предусматривает работу нескольких музыкальных площадок. Основная программа начнется в 13:00 11 августа с выступлений артистов на бесплатной фестивальной площадке "POLDNIK", которая разместится на центральной площади курорта около здания Ратуши. На сцену выйдут инди-поп-певица и модельер Chloe, продюсер и исполнитель рагамаффина Звонкий, один из самых одаренных сонграйтеров нового поколения независимых музыкантов SIROTKIN, классик отечественной электронной музыки, диджей Groove. В 17:00 танцевальный блок продолжит DJ Hustler. Все артисты сыграют полноценные сеты.Главную сцену LiveFest Summer на высоте 1600 метров откроет в 15:00 ведущий фестиваля Александр Анатольевич. Далее по расписанию — группа "Обе Две" и самый обсуждаемый музыкант этого лета Монеточка, долгожданный альбом "Dreamers" от группы Pompeya и самая популярная инди-группа России Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым. В 20:00 начнется выступление легендарного поэта и музыканта Дельфина, а 21:30 на фоне горных вершин споет Земфира.