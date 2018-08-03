На базе ВВС США Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо объявлена тревога из-за сообщений о присутствии неизвестного вооруженного человека на территории местного военного госпиталя.

На базе ВВС США Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо объявлена тревога из-за сообщений о присутствии неизвестного вооруженного человека на территории местного военного госпиталя.Как передает ТАСС, об этом сообщило командование базы, подчеркнув, что личный состав был направлен в укрытие до тех пор, пока не прояснится ситуация, которую расследуют сотрудники сил безопасности и экстренных служб базы.