48-летняя местная жительница неоднократно причиняла своим 12 и 14-летнему сыновьям физическую боль, оказывала на них психологическое давление...

В ходе проверки полученной информации сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемую в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей.Как установили сотрудники полиции, 48-летняя местная жительница неоднократно причиняла своим 12 и 14-летнему сыновьям физическую боль, оказывала на них психологическое давление. Подозреваемая не выпускала детей из дома, в связи с чем они длительное время не посещали общеобразовательное учреждение. Также женщина содержала квартиру в антисанитарных условиях.Злоумышленница неоднократно привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.Отделом дознания ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в детский центр для оказания психологической помощи и реабилитации.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22