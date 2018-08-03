Мужчина со своими подельниками инсценировал ДТП, а затем обратился в страховую компанию с заявление о возмещении убытков по ОСАГО...

В полицию поступило сообщение от представителя страховой компании. Он рассказал, что в данной организации был заключен договор страхования с владельцем транспортного средства марки «Киа». Спустя некоторое время мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков по ОСАГО, так как, с его слов, автомобиль получил повреждения в результате ДТП с машиной марки «Фиат».Исследованием было установлено, что повреждения, зафиксированные на автомобиле, отличаются от тех, которые были изложены водителем, и не могут являться следствием указанного дорожно-транспортного происшествия. Кроме того выяснилось, что автомобиль «Киа» не был восстановлен после предыдущего ДТП, при этом каких-либо новых повреждений на исследуемом транспортном средстве выявлено не было.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Артюхиной. Ими оказались трое жителей Москвы в возрасте от 26 до 34 лет, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленник изначально приобрел автомобиль марки «Киа» с повреждениями после ДТП. Затем он вместе с двумя знакомыми инсценировал дорожно-транспортное происшествие в Московской области с автомобилем «Фиат», после чего обратился в страховую компанию о возмещении ущерба.Материальный ущерб мог бы составить около 450 тысяч рублей.Отделом дознания УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93