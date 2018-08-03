Столб дыма на весь Владимир. Из-за масштабного пожара пришлось перекрыть движение в районе Северной промзоны, а именно на улице Почаевский овраг. Там в первой половине дня сгорел автосервис. Столб черного дыма от пожара владимирцы видели за несколько километров от происшествия. Огонь в автомастерской вспыхнул рядом с бочкой с маслом и охватил 150 квадратных метров. Тушили возгорание 26 человек и 9 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Полностью пожар ликвидировали.

Столб дыма на весь Владимир. Из-за масштабного пожара пришлось перекрыть движение в районе Северной промзоны, а именно на улице Почаевский овраг. Там в первой половине дня сгорел автосервис. Столб черного дыма от пожара владимирцы видели за несколько километров от происшествия. Огонь в автомастерской вспыхнул рядом с бочкой с маслом и охватил 150 квадратных метров. Тушили возгорание 26 человек и 9 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Полностью пожар ликвидировали.