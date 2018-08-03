Известной певице пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистка плохо себя чувствовала в течение пяти дней, но занималась самолечением.

Известнойпевице пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистка плохо себя чувствовалав течение пяти дней, но занималась самолечением.Все это время Каменских активно выступала на сцене ивыкладывалась по полной. Настя переоценила свои силы, полагая, что ее молодой издоровый организм справиться с проблемой самостоятельно.Но певице с каждым днем становилось лишь хуже. Оказалось,что у Каменских серьезное отравление. "Тошнило еще больше, чаще бегала втуалет. И в конце концов я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу.Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!" – цитирует звезду журнал "7 дней".В ближайшие дни Настя должнавыступать в Одессе, и ей очень не хочется подвести своих поклонников. Онанадеется, что медики помогут ей как можно скорее встать на ноги и продолжитьсвой гастрольный тур.Как писали Dni.Ru с 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выступаетсольно. Она ведет видеоблог, создает линию спортивной одежды.Отметим, за последние дни в больницеоказались сразу несколько представителей отечественного шоу-бизнеса.Выяснилось, что Сергей Жуков отменилконцерты из-за того, что ему предстоит серьезная операция. Влад Лисовец упалс самоката, разбил подбородок и повредил палец. Также к врачам обращались СашаСавельева и Рита Дакота.