Известной
певице пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистка плохо себя чувствовала
в течение пяти дней, но занималась самолечением.
Известной
певице пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистка плохо себя чувствовала
в течение пяти дней, но занималась самолечением.
Все это время Каменских активно выступала на сцене и
выкладывалась по полной. Настя переоценила свои силы, полагая, что ее молодой и
здоровый организм справиться с проблемой самостоятельно.
Но певице с каждым днем становилось лишь хуже. Оказалось,
что у Каменских серьезное отравление. "Тошнило еще больше, чаще бегала в
туалет. И в конце концов я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу.
Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!" – цитирует звезду журнал "7 дней".
В ближайшие дни Настя должна
выступать в Одессе, и ей очень не хочется подвести своих поклонников. Она
надеется, что медики помогут ей как можно скорее встать на ноги и продолжить
свой гастрольный тур.
Как писали Dni.Ru с 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выступает
сольно. Она ведет видеоблог, создает линию спортивной одежды.
Отметим, за последние дни в больнице
оказались сразу несколько представителей отечественного шоу-бизнеса.
Выяснилось, что Сергей Жуков отменил
концерты из-за того, что ему предстоит серьезная операция. Влад Лисовец упал
с самоката, разбил подбородок и повредил палец. Также к врачам обращались Саша
Савельева и Рита Дакота.