Открыв Инстаграм Юлии Барановской становится ясно – девушка цветет и радуется жизни. Умница, красавица, – рассыпаются в комплиментах поклонники. Однако многие пользователи соцсети начали ругать телеведущую за тюнинг, и особенно – за новые губы. Что сделала с собой звездная мать троих детей?

Открыв Инстаграм Юлии Барановской становится ясно – девушка цветет и радуется жизни. "Умница, красавица", – рассыпаются в комплиментах поклонники. Однако многие пользователи соцсети начали ругать телеведущую за "тюнинг", и особенно – за новые губы. Что сделала с собой звездная мать троих детей?"Юля слишком молода и разумна,чтобы прибегать к серьезным вмешательствам пластических хирургов. Но вот синъекциями красоты она явно переборщила. В верхней части лица все прекрасно.Лоб и область глаз однозначно зафиксированы инъекциями ботокса, но это давностало нормой у наших звезд. А вот с губами явная проблема", – сказал Dni.Ru пластическийхирург Арташес Айрапетян, просмотрев свежие фотографии Барановской."Подозреваю, что Юлия хотеладобавить объема губам. И ей его добавили, но не совсем удачно. Губы не сталиобъемными, они выдвинулись вперед и приобрели форму уточки. Это конечно былопопулярно некоторое время назад у наших девушек, но не думаю, что Юлия хотеласебе такую улыбку", – считает эксперт.Айрапетян обратил внимание, что телеведущейярко выраженная скуловая зона. Скорее всего объем скул был скорректированфилерами на основе гиалуроновой кислоты. "Нижняя треть ее лица шире, чемверхняя, и филеры, которые ей сделали в область носогубных складок и губ, ещебольше ее увеличила. Возможно, так видел ее лицо врач-косметолог. Но когда Юляулыбается, носогубная складка уходит в сторону и делает ее лицо еще более широким,– отметил пластический хирург. – Если Юлия довольная результатом, то хорошо. Ноя бы все-таки рекомендовал небольшую коррекцию губ гиалуронкой. Это помогло бысделать их действительно объемными, сексуальными и естественными. Можно,конечно, предложить скорректировать верхнюю губу с помощью операции Булхорн,чтобы уменьшить расстояние между верхней губой и носом, оно у Юлии непропорциональнобольшое. Но хорошего результата добиваются и благодаря грамотной работе сфилерами на основе гиалуроновой кислоты".