Открыв Инстаграм Юлии Барановской становится ясно – девушка цветет и радуется жизни. Умница, красавица, – рассыпаются в комплиментах поклонники. Однако многие пользователи соцсети начали ругать телеведущую за тюнинг, и особенно – за новые губы. Что сделала с собой звездная мать троих детей?
Открыв Инстаграм Юлии Барановской становится ясно – девушка цветет и радуется жизни. "Умница, красавица", – рассыпаются в комплиментах поклонники. Однако многие пользователи соцсети начали ругать телеведущую за "тюнинг", и особенно – за новые губы. Что сделала с собой звездная мать троих детей?
"Юля слишком молода и разумна,
чтобы прибегать к серьезным вмешательствам пластических хирургов. Но вот с
инъекциями красоты она явно переборщила. В верхней части лица все прекрасно.
Лоб и область глаз однозначно зафиксированы инъекциями ботокса, но это давно
стало нормой у наших звезд. А вот с губами явная проблема", – сказал Dni.Ru пластический
хирург Арташес Айрапетян, просмотрев свежие фотографии Барановской.
"Подозреваю, что Юлия хотела
добавить объема губам. И ей его добавили, но не совсем удачно. Губы не стали
объемными, они выдвинулись вперед и приобрели форму уточки. Это конечно было
популярно некоторое время назад у наших девушек, но не думаю, что Юлия хотела
себе такую улыбку", – считает эксперт.
Айрапетян обратил внимание, что телеведущей
ярко выраженная скуловая зона. Скорее всего объем скул был скорректирован
филерами на основе гиалуроновой кислоты. "Нижняя треть ее лица шире, чем
верхняя, и филеры, которые ей сделали в область носогубных складок и губ, еще
больше ее увеличила. Возможно, так видел ее лицо врач-косметолог. Но когда Юля
улыбается, носогубная складка уходит в сторону и делает ее лицо еще более широким,
– отметил пластический хирург. – Если Юлия довольная результатом, то хорошо. Но
я бы все-таки рекомендовал небольшую коррекцию губ гиалуронкой. Это помогло бы
сделать их действительно объемными, сексуальными и естественными. Можно,
конечно, предложить скорректировать верхнюю губу с помощью операции Булхорн,
чтобы уменьшить расстояние между верхней губой и носом, оно у Юлии непропорционально
большое. Но хорошего результата добиваются и благодаря грамотной работе с
филерами на основе гиалуроновой кислоты".