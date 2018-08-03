День ВДВ с праздничных площадок переместился в парки и скверы. Повсюду — море тельняшек и голубых беретов. И всеобщее десантное братство.

День ВДВ с праздничных площадок переместился в парки и скверы. Повсюду — море тельняшек и "голубых беретов". И всеобщее десантное братство.Главная площадь страны. Море голубых беретов и тельняшек. Стройными рядами по брусчатке чеканит шаг элита российской армии."Для меня этот день стал даже больше, чем день рождения", — говорит Антон Кожевников.Зрители в восторге. Ежегодный парад впечатляет."Важно! Это очень важно! Они наши заступники. Понимаете, что значит заступник? Как воины нас защищали!" – делится эмоциями женщина."Мы их должны защищать!", — считают десантники.Впрочем у защитников есть свой покровитель. Самый почитаемый ветхозаветный святой пророк Илия."Он покровитель всех Воздушно-десантных войск. Поэтому обычно в семь утра здесь молебен каждый год. Я вот уже лет десять здесь", — говорит мужчина.В Пскове профессиональный фестиваль — это демонстрация возможностей, которые зачастую кажутся безграничными. Элементы авиации, артиллерии, медицины. Даже актеры из голубых беретов могли бы получиться неплохие.Вот захваченному пленному оказывают первую помощь — но сначала звучит команда потерять сознание. Врач с таким рюкзаком может спасти 20 или даже 30 человек. Люди здесь умеют быстро оценивать обстановку и мгновенно принимать правильное решение. Неотъемлимая часть ВДВ — боевое братство. О котором и песни пишут и кино снимают."Тельняшка — это душа десантника, она рассказывает про его чистые помыслы. Белая полоса про чистое небо, голубая полоса — это судьба десантника. Поэтому, приходя в ВДВ и выбирая эту тельняшку, солдат гордится и выполняет свои все задачи", — рассказывает Александр Вязников, заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования.Ну и какой десант без прыжков с парашютом. Прыгают в беретах, по одному, традиционно приветствуя друг друга перед прыжком. На борту самолета сегодня побывал и наш коллега Григорин Вдовин.Ставший уже знаменитым девиз "Никто кроме нас!" становится особо иллюстративным здесь в кабине вертолета на высоте 1300 метров во время выполнения прыжков. Глядя на это, действительно, скажешь: никто кроме них не вытворяет ничего подобного.88 лет прошло с того дня, когда на учениях под Воронежем успешно высадились 12 парашютистов советской армии.Сегодня день создания крылатой гвардии — это праздник миллионов. В Минобороны рассекретили уникальные документы — о подвигах десантников в годы Великой Отечественной. Биографические эпизоды из жизни легендарного генерала, Василия Маргелова.Кстати появление на головах крылатой пехоты беретов именно небесно- голубого цвета вместо малинового, в том числе инициатива Маргелова. Вот первый образец уже привычной нам формы в приказе Минобороны от 1969 года.Великая Отечественная, Афган, Югославия ,Чечня. Никто кроме них. Девиз, с которым по жизни идут теперь и многие известные политики, спортсмены артисты. Службу в ВДВ прошли вице-премьер Дмитрий Козак, актер Федор Добронравов, певец Валерий Леонтьев.Еще одна легенда голубых беретов — Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии. Это он в 1999-м с батальоном десантников совершил знаменитый марш-бросок на Приштину. Стратегически важный аэропорт две сотни небесных пехотинцев во главе с майором Евкуровым удерживали несколько дней окруженные группировкой НАТО. Спустя много лет глава Ингушской республики с трепетом вспоминает годы службы и обучения в Рязани,Сегодня в небе над столицей десанта, Рязанью, парит 100-метровая георгиевская лента. Длина выбрана неслучайно. В этом году Рязанское гвардейское десантное училище отмечает 100-летие.Еще один выпускник десантных войск Сергей Миронов голубой флаг сегодня поднял на высоту в прямом смысле. Поднявшись в небо на воздушном шаре.Десантники бывшими не бывают. Но демобилизация неизбежна. На смену ветеранам сейчас пришли 45 тысяч крылатых пехотинцев."За последние 5 лет поступило более 42 тысяч различного вооружения. Доля современных образцов в ВДВ составляет более 62%", — отметил Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России.Второго августа в московском парке культуры и отдыха имени Горького голубые береты повсюду. Многие чуть ли не долгом считают соблюдение еще одного ритуала. Купание в фонтане. Эта традиция пошла еще с Афганской войны. Небесная пехота так спасалась от жары. Мотив актуален и сегодня, когда на улице пекло, а в тени +35°, в воду так и тянет, хоть ты голубом берете, хоть без.