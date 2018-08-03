Алия Ганем долгие годы отказывалась комментировать дела своего сына Усамы бен Ладена. Она не давала интервью в то время, когда террорист номер один возглавлял Аль-Каиду (запрещенную в России организацию), не общалась с журналистами ни разу за 9 лет после его убийства. Наконец, власти Саудовского королевства позволили женщине рассказать свою историю.

Алия Ганем долгие годы отказывалась комментировать деласвоего сына Усамы бен Ладена. Она не давала интервью в то время, когда "террорист номер один" возглавлял "Аль-Каиду" (запрещеннуюв России организацию), не общалась с журналистами ни разу за 9 лет после егоубийства. Наконец, власти Саудовского королевства позволили женщине рассказатьсвою историю.Семья Усамы бен Ладена по-прежнему носит статус одной изсамых обеспеченных семей Саудовской Аравии. Они владеют строительной империей,которая возвела большую часть сооружений в нынешнем королевстве.Тем не менее, все передвижения и взаимодействия семейства -под серьезным присмотром влстей. В том числе и разрешение на общение сжурналистами, которое на сей раз дал 32-летнийпринц Мухаммед бин Салман, представляющий новое руководство страны.Алия Ганем вспоминает о своем первенце, как о застенчивом,но очень способном ребенке. Она уверена, что его сделали совсем другимчеловеком люди, с которыми он общался в университете."Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей,которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назватьэто культом. Они получили деньги за свое дело", – заявила Алия Ганем винтервью британской газете The Guardian.Мать уверяет, что всегда советовала Усаме держаться подальшеот этих людей. Однако сын просто перестал ей рассказывать о своих делах – таккак не хотел ее расстраивать. По словам женщины, одним из встреченных ее сыном вуниверситете людей был представитель организации "Братьев-мусульман"(запрещенной в России группировки) Абдулла Аззам. Его впоследствии изгнали изСаудовской Аравии, и тогда он занял место духовного советника Усамы бен Ладена.В начале 1980-х годов будущий "террорист номер один" ушел натерриторию Афганистана.В то же время, брат Усамы Ахмад заметил, что мать нечастобывает объективным свидетелем. По его словам, со времени теракта в Нью-Йорке 11сентября 2001 года прошло уже 17 лет – а Алия до сих пор отказывается винитьсына. Тем не менее, когда начали приходить новости о трагедии, которуювпоследствии назвали 9/11, вся семьязнала, что это дело рук Усамы. Его родные поняли, что столкнутся с ужаснымипоследствиями.Семья бен Ладен считает, что младший сын Усамы, Хамза,намерен мстить за своего отца. Братья слышали от него такие слова. Насколькоизвестно, Хамза бен Ладен сейчас в Афганистане. Недавно в США его призналимеждународным террористом.