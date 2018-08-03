Алия Ганем долгие годы отказывалась комментировать дела
своего сына Усамы бен Ладена. Она не давала интервью в то время, когда террорист номер один возглавлял Аль-Каиду (запрещенную
в России организацию), не общалась с журналистами ни разу за 9 лет после его
убийства. Наконец, власти Саудовского королевства позволили женщине рассказать
свою историю.
Алия Ганем долгие годы отказывалась комментировать дела
своего сына Усамы бен Ладена. Она не давала интервью в то время, когда "террорист номер один" возглавлял "Аль-Каиду" (запрещенную
в России организацию), не общалась с журналистами ни разу за 9 лет после его
убийства. Наконец, власти Саудовского королевства позволили женщине рассказать
свою историю.
Семья Усамы бен Ладена по-прежнему носит статус одной из
самых обеспеченных семей Саудовской Аравии. Они владеют строительной империей,
которая возвела большую часть сооружений в нынешнем королевстве.
Тем не менее, все передвижения и взаимодействия семейства -
под серьезным присмотром влстей. В том числе и разрешение на общение с
журналистами, которое на сей раз дал 32-летний
принц Мухаммед бин Салман, представляющий новое руководство страны.
Алия Ганем вспоминает о своем первенце, как о застенчивом,
но очень способном ребенке. Она уверена, что его сделали совсем другим
человеком люди, с которыми он общался в университете.
"Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей,
которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать
это культом. Они получили деньги за свое дело", – заявила Алия Ганем в
интервью британской газете The Guardian.
Мать уверяет, что всегда советовала Усаме держаться подальше
от этих людей. Однако сын просто перестал ей рассказывать о своих делах – так
как не хотел ее расстраивать. По словам женщины, одним из встреченных ее сыном в
университете людей был представитель организации "Братьев-мусульман"
(запрещенной в России группировки) Абдулла Аззам. Его впоследствии изгнали из
Саудовской Аравии, и тогда он занял место духовного советника Усамы бен Ладена.
В начале 1980-х годов будущий "террорист номер один" ушел на
территорию Афганистана.
В то же время, брат Усамы Ахмад заметил, что мать нечасто
бывает объективным свидетелем. По его словам, со времени теракта в Нью-Йорке 11
сентября 2001 года прошло уже 17 лет – а Алия до сих пор отказывается винить
сына. Тем не менее, когда начали приходить новости о трагедии, которую
впоследствии назвали 9/11, вся семья
знала, что это дело рук Усамы. Его родные поняли, что столкнутся с ужасными
последствиями.
Семья бен Ладен считает, что младший сын Усамы, Хамза,
намерен мстить за своего отца. Братья слышали от него такие слова. Насколько
известно, Хамза бен Ладен сейчас в Афганистане. Недавно в США его признали
международным террористом.