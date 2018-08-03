Знаменитый
юморист и жена Елена Степаненко встретятся
6 августа в зале заседаний Хамовнического суда. При этом новость о том, что супруги
больше не вместе, не стала открытием для друзей пары.
Знаменитый
юморист и жена Елена Степаненко встретятся
6 августа в зале заседаний Хамовнического суда. При этом новость о том, что супруги
больше не вместе, не стала открытием для друзей пары.
Новость о разводе Евгения Петросяна с супругой прокомментировал друг сатирика
и постоянный
участник "Петросян-шоу" куплетист Михаил Вашуков. При этом он отнесся к
семейной драме с иронией.
"Почему вы
считаете, что это невеселая новость? Теперь каждый останется при своем
имуществе. Что плохого в этом?.. Они жили вместе, работали вместе, а сейчас
разделят все поровну. А то, что тридцать лет прожили... люди подольше живут и
расходятся. Они сделали такой выбор, захотели начать жить заново", – цитирует
Вашукова сайт "Комсомольская правда".
По его словам, Петросян и Степаненко, несмотря на происходящее, нормально
общаются между собой. Что
касается новой пассии юмориста, 29-летней Татьяны Брухуновой, которая также
является его личной ассистенткой, Вашуков заявил, что она "хорошая".
"Толковая,
пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества
Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец", – заявил друг Петросяна. Но, по
его словам, юморист поступит по-мужски. "Сначала поделит имущество с Еленой, а
потом уже будет думать о другой", – заключил Вашуков.
Известно, что народный артист РСФСР Евгений Петросян – один
из самых высокооплачиваемых юмористов страны. Гонорар за концерт в восемь тысяч
долларов не меняется уже много лет.