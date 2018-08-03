Знаменитый юморист и жена Елена Степаненко встретятся 6 августа в зале заседаний Хамовнического суда. При этом новость о том, что супруги больше не вместе, не стала открытием для друзей пары.

Знаменитыйюморист и жена Елена Степаненко встретятся6 августа в зале заседаний Хамовнического суда. При этом новость о том, что супругибольше не вместе, не стала открытием для друзей пары.Новость о разводе Евгения Петросяна с супругой прокомментировал друг сатирикаи постоянныйучастник "Петросян-шоу" куплетист Михаил Вашуков. При этом он отнесся ксемейной драме с иронией."Почему высчитаете, что это невеселая новость? Теперь каждый останется при своемимуществе. Что плохого в этом?.. Они жили вместе, работали вместе, а сейчасразделят все поровну. А то, что тридцать лет прожили... люди подольше живут ирасходятся. Они сделали такой выбор, захотели начать жить заново", – цитируетВашукова сайт "Комсомольская правда".По его словам, Петросян и Степаненко, несмотря на происходящее, нормальнообщаются между собой. Чтокасается новой пассии юмориста, 29-летней Татьяны Брухуновой, которая такжеявляется его личной ассистенткой, Вашуков заявил, что она "хорошая"."Толковая,пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчестваЕвгения Вагановича. Она в этом смысле молодец", – заявил друг Петросяна. Но, поего словам, юморист поступит по-мужски. "Сначала поделит имущество с Еленой, апотом уже будет думать о другой", – заключил Вашуков.Известно, что народный артист РСФСР Евгений Петросян – одиниз самых высокооплачиваемых юмористов страны. Гонорар за концерт в восемь тысячдолларов не меняется уже много лет.