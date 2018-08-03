Убитые в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль, оператора Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев передвигались на автомобиле марки Mitsubishi. В распоряжении РБК оказались фотографии обстрелянной машины.

Убитые в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль, оператора Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев передвигались на автомобиле марки Mitsubishi. В распоряжении РБК оказались фотографии обстрелянной машины. На кадрах видны пулевые отверстия.Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT— РБК (@ru_rbc) August 2, 2018Подлинность фотографий подтвердил источник в Центральноафриканской Республике, знакомый с ходом следствия. По его словам, сейчас машина находится в столице страны Банги.Журналисты прибыли в ЦАР 28 июля, чтобы работать над съемками документального фильма (хотя поездка была оформлена как туристическая). 31 июля стало известно об их гибели. Тела нашли примерно в 30 км от города Сибю, в префектуре Кемо.Водитель журналистов при нападении выжил. Он рассказал, что автомобиль был обстрелян из засады. Местные следователи предполагают, что россияне стали жертвами грабителей, так как при них была дорогостоящая аппаратура. Чтобы прояснить обстоятельства инцидента сегодня следователи жандармерии ЦАР обследовали место преступления и допросили жителей ближайших селений.