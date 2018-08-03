Остановка Золотые ворота переезжает. Из-за благоустройства Театральной площади высаживать пассажиров общественный транспорт будет в другом месте. Временно остановочный пункт перенесут к главному входу стадиона Торпедо, рядом с центральным универмагом.

Остановка "Золотые ворота" переезжает. Из-за благоустройства Театральной площади высаживать пассажиров общественный транспорт будет в другом месте. Временно остановочный пункт перенесут к главному входу стадиона "Торпедо", рядом с центральным универмагом. Изменения коснутся только потока который идет с проспекта Ленина в сторону Соборной площади, общественный транспорт в обратном направлении места остановки не изменит. Графики движения и маршруты городских автобусов и троллейбусов тоже останутся прежними.