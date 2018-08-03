Маршруты и графики движения общественного транспорта не меняются

Маршруты и графики движения общественного транспорта не меняютсяИз-за ремонта Театральной площади остановка транспорта «Золотые врата» временно переехала, сообщает пресс-служба администрации города.Речь идет об остановке напротив здания Владимирского академического театра драмы (ул. Дворянская, 4). С 4 августа и до завершения работ она будет находиться напротив центрального входа на стадион «Торпедо», рядом с ЦУМом «Валентина». При этом расположение остановки на нечетной стороне улицы Дворянская не изменяется.«Маршруты и графики движения общественного транспорта, следующего по улице Дворянской, также не меняются», - добавили в мэрии.