Звезда Дома-2 Илья Яббаров рассказал, что окончательно
порвал со своей беременной девушкой Аленой Рапунцель. Такое решение мужчина
принял в том числе и из-за матери избранницы – Татьяны Владимировны.
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров рассказал, что окончательно
порвал со своей беременной девушкой Аленой Рапунцель. Такое решение мужчина
принял в том числе и из-за матери избранницы – Татьяны Владимировны.
В своем Instagram Яббаров заявил поклонникам, что его
воссоединение с Рапунцель больше невозможно. Он попросил не судить его за это,
так как истинные причины конфликта остались за кадром телешоу.
"Я не кричу, что я идеальный мужчина! И не прикидывался не
когда жертвой , и терпеть не могу жертв. Вы все спрашивайте, что у нас с Аленой
Дмитриевной Савкиной? Лукавить не буду , между нами ТОЧКА НА ВСЕГДА , мы не
когда не будем вместе!!! Это наше совместное решение,что между нами? Мы мама и
папа не более..... не нужно мне писать , что бы мы помирились и так далее. Мы
не сможем быть вместе, по многим обстоятельствам касаемо и Ее мамы Татьяны
Владимировны , которая советует быть Алене матерью одиночкой, Я впервые
сталкиваюсь в жизни с такими людьми , но оскорблять и комментировать я их не
собираюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", – сообщил участник "Дома-2".
Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз после
того, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре Рапунцель узнала об
измене любимого. Оказалось, тот закрутил роман с другой участницей телестройки,
Дарьей Осенковой.
Илья регулярно звонил девушке, а та присылала ему свои
пикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения, и она
рассказала обо всем беременной Алене. После этого случая именно Татьяна
Владимировна просила дочь быть терпимее к мужчине и простить его.