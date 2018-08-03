Звезда Дома-2 Илья Яббаров рассказал, что окончательно порвал со своей беременной девушкой Аленой Рапунцель. Такое решение мужчина принял в том числе и из-за матери избранницы – Татьяны Владимировны.

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров рассказал, что окончательнопорвал со своей беременной девушкой Аленой Рапунцель. Такое решение мужчинапринял в том числе и из-за матери избранницы – Татьяны Владимировны.В своем Instagram Яббаров заявил поклонникам, что еговоссоединение с Рапунцель больше невозможно. Он попросил не судить его за это,так как истинные причины конфликта остались за кадром телешоу."Я не кричу, что я идеальный мужчина! И не прикидывался некогда жертвой , и терпеть не могу жертв. Вы все спрашивайте, что у нас с АленойДмитриевной Савкиной? Лукавить не буду , между нами ТОЧКА НА ВСЕГДА , мы некогда не будем вместе!!! Это наше совместное решение,что между нами? Мы мама ипапа не более..... не нужно мне писать , что бы мы помирились и так далее. Мыне сможем быть вместе, по многим обстоятельствам касаемо и Ее мамы ТатьяныВладимировны , которая советует быть Алене матерью одиночкой, Я впервыесталкиваюсь в жизни с такими людьми , но оскорблять и комментировать я их несобираюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил участник "Дома-2".Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз послетого, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре Рапунцель узнала обизмене любимого. Оказалось, тот закрутил роман с другой участницей телестройки,Дарьей Осенковой.Илья регулярно звонил девушке, а та присылала ему своипикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения, и онарассказала обо всем беременной Алене. После этого случая именно ТатьянаВладимировна просила дочь быть терпимее к мужчине и простить его.