Новость о том, что чета юмористов делит совместно нажитое имущество, стала шоком для поклонников. И пока одни гадают, какая кошка пробежала между супругами, прожившими в браке 30 лет, другие озадачились вопросом, вокруг чего весь сыр-бор. Dni.Ru сделали опись имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Новость о том, что чета юмористов делит совместно нажитое имущество, стала шоком для поклонников. И пока одни гадают, какая кошка пробежала между супругами, прожившими в браке 30 лет, другие озадачились вопросом, вокруг чего весь сыр-бор. Dni.Ru сделали опись имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.Юмор, оказывается, дело очень прибыльное – Петросян и Степаненко "нашутили" аж на шесть элитных квартир в самых престижных районах Москвы. Тут квартира и в Сеченовском переулке, оборудованная под студию Петросяна, и на Плющихе, и на Смольной улице, и в Большом Кондратьевском переулке. Ну а подлинным бриллиантом в коллекции квадратных метров можно считать две квартиры на разных этажах, но в одном доме в 1-м Зачатьевском переулке.Три минуты от Храма Христа Спасителя, набережной Москва-реки и Кремля – это ли не мечта? Зачатьевский переулок – часть так называемой "Золотой мили" Москвы.А Остоженка, куда упирается переулок, пять лет назад была официально признана седьмой в списке самых дорогих жилых улиц мира – в среднем порядка полутора миллионов рублей за квадратный метр. За жилье здесь даже близкие родственники готовы перегрызть друг другу горло!"Четырехкомнатая квартира площадью 180 квадратных метра в доме Петросяна стоит около 240 миллионов рублей, – рассказал Dni.Ru риэлтор. – Вообще, в этом районе мало кто живет постоянно – нет магазинов, больниц рядом. Поэтому в основном тут покупаются вторые-третьи квартиры для инвестирования свободных денег или для последующей сдачи внаем. Ведь стоимость месячной аренды здесь трехкомнатных апартаментов начинается от 300 и доходит до 900 тысяч рублей в месяц. И спрос при этом превышает предложение. Насколько мне известно, в том же Зачатьевском переулке есть квартиры у жены Вячеслава Фетисова, олигарха Алексея Мордашова".Но квартирами в Москве Петросян и Степаненко не ограничились – у них есть два дачи в Подмосковье. Старая, в поселке Жаворонки престижного западного направления, записана на Евгения Вагановича. Новая – в Люберцах – в собственности его супруги.Суммарная же оценочная стоимость жилья у пары юмористов, как подсчитали эксперты, превышает 500 миллионов рублей. По сегодняшнему курсу это примерно 8 миллионов долларов. В Майами за такие деньги можно купить разве что квартиру, площадью 440 квадратных метров, с тремя спальными, пятью саунузлами и роскошным видом на океан. Но точнее по цене, наверное, может сориентировать давно живущая в Америке дочь Петросяна Викторина.