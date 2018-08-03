Исторический центр готовится удивить автомобилистов. Примерно через неделю там изменится схема движения. Четыре улицы станут односторонними. Водители уже держатся за кошельки, потому что не сомневаются: с введением новой схемы на этих улицах появятся инспекторы ГАИ, и будут штрафовать невнимательных автомобилистов. Так на каких же улицах появится одностороннее движение? И все ли этим довольны? Вопрос изучил Александр Инин.

Исторический центр готовится удивить автомобилистов. Примерно через неделю там изменится схема движения. Четыре улицы станут односторонними. Водители уже держатся за кошельки, потому что не сомневаются: с введением новой схемы на этих улицах появятся инспекторы ГАИ, и будут штрафовать невнимательных автомобилистов. Так на каких же улицах появится одностороннее движение? И все ли этим довольны? Вопрос изучил Александр Инин.Cхему движения меняют с учётом интенсивности автомобильного трафика, объясняет мэрия в официальном пресс-релизе. Видимо, это следует понимать следующим образом: машин стало так много, что им уже трудно разъезжаться на узких улочках исторического центра. Некоторые водители введение одностороннего движения очень даже приветствуют.Валерий Маслов, водитель: "Вот видите, как стоят машины? Не проехать - не разъехаться. А если большегруз пойдёт? Вон автобус стоит! Назад будет трогаться, и вся проезжая часть будет закрыта".Улицы в историческом центре действительно превратились в сплошную парковку. Машины оставляют по обеим сторонам дорог. Вот на что следовало бы обратить внимание, считает Роман. Он водитель. Живёт на улице Подбельского. Здесь же находится магазин, к которому Роман регулярно подвозит товар. То есть, у Романа сразу две причины, по которым он против того, чтобы улицу Подбельского делали односторонней.Роман, водитель, житель улицы Подбельского: "Начнём с того, что на данной улице Подбельского и Кремлёвской здесь стоит областное УВД, потом УФСИН. Люди, соответственно, на работу едут, негде ставить машины. Вот сделайте им парковку, и всё на этих улицах сразу станет нормально".Романа поддерживает другой водитель. Игорь считает, что машинам следует разрешить парковаться только вдоль одной стороны.Игорь, водитель: "Там, где узкие улицы - проще с одной стороны оставить машины. И чтоб шли в две стороны. Это неверно правильнее, чем сделать одностороннее".Между тем, дорожные знаки начали менять уже сегодня. Согласно схеме на сайте мэрии, по Подбельского теперь можно будет ехать только со стороны Гагарина к улице Столетовых. А вот по улице Воровского, соответственно, в противоположном направлении. Односторонними также станут: улица Комсомольская и улица Столетовых. От Подбельского до Большой Московской по ней можно будет ехать только вверх, а от Подбельского до Воровского только вниз. Новых знаков заказали около 200.Игорь Перфилов, начальник отдела МКУ Центр управления городскими дорогами: "Те знаки, которые мы установим сейчас, они, конечно, будут временно закрыты, потому что сроки проведения работ нам поставлена неделя. Это где-то до 10 числа. Я думаю за неделю мы всё выполним".Новая схема движения ориентировочно заработает через неделю. Предварительно она была опубликована на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения. И как подчёркивается в официальном пресс-релизе, 79% владимирцев согласились, что новая схема будет удобна и автомобилистам, и пешеходам. Отдельно в пресс-релизе упомянут депутат ЗакСобрания Алексей Русаковский. Он лично обращался в мэрию с просьбой решить вопрос в интересах жителей района.