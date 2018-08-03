Подожгли дом ради 150 рублей. В Селивановский райсуд отправлено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в грабеже и поджоге, повлекшем смерть 2-х человек. По версии следствия эта история случилась 19 января этого года в поселке Красная Ушна. Мужчины будучи в алкогольном опьянении проникли в квартиру к пожилой женщине 1931 года рождения.

Подожгли дом ради 150 рублей. В Селивановский райсуд отправлено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в грабеже и поджоге, повлекшем смерть 2-х человек. По версии следствия эта история случилась 19 января этого года в поселке Красная Ушна. Мужчины будучи в алкогольном опьянении проникли в квартиру к пожилой женщине 1931 года рождения. Избили ее и украли из квартиры 156 рублей. Ну а дальше совершили поджог, который уничтожил сразу 2 квартиры в доме. В одной из них от отравления угарным газом погибли престарелые супруги. До этого один из преступников успел вынести из их квартиры телевизор. Уголовное дело рассмотрят в Селивановском суде, обвиняемые свою вину признали.