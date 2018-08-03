В дежурную часть полиции с заявлением обратился менеджер одного из магазинов торгового центра по факту кражи кошелька известного бренда...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемого в краже из торгового зала магазина», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть полиции с заявлением обратился менеджер одного из магазинов торгового центра по факту кражи кошелька известного бренда. Материальный ущерб составил свыше 13 тысяч рублей.Полицейские при патрулировании территории, по приметам с камер видеонаблюдения, задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний приезжий из ближнего зарубежья.Похищенное изъято.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61