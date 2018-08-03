В Петровском переулке неизвестный нанес прохожему несколько ударов по лицу, а второй злоумышленник в это время похитил его сумку-рюкзак с личными вещами...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району задержали двоих молодых людей по подозрению в грабеже.В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина, проживающий в столице. Он рассказал, что во дворе дома в Петровском переулке неизвестный нанес ему несколько ударов по лицу, а второй злоумышленник в это время похитил его сумку-рюкзак с личными вещами. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.Сотрудники полиции по горячим следам задержали неподалеку от места происшествия двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 18 и 21 года. У злоумышленников изъят рюкзак и личные вещи потерпевшего.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61