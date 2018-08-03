В международном аэропорту Мехико сотрудники федеральной полиции конфисковали партию кристаллического метамфетамина. На черном рынке его стоимость составляет десятки миллионов долларов.

В международном аэропорту Мехико сотрудники федеральной полиции конфисковали партию кристаллического метамфетамина. На черном рынке его стоимость составляет десятки миллионов долларов. Такие данные ведомство сообщило на своей странице в Twitter.Как уточняется, 120 килограммов кристаллического метамфетамина, спрятанного в упаковки с компьютерной техникой, было обнаружено в грузовом терминале международного аэропорта столицы страны. Наркотики следовали из города Сапопан в штате Халиско в пригород австралийского города Сидней. Их цена может превышать 76 миллионов долларов.Нелегальный груз смогли обнаружить благодаря работе сотрудников кинологической службы, передает ТАСС.По мнению властей, за отправкой наркотиков стоит наркокартель "Халиско – Новое поколение". Впервые он заявил о себе в 2010 году, а сейчас известен как один из самых мощных и жестоких в Мексике.