Трое злоумышленников обманным путем узнали у 75-летней пенсионерки реквизиты ее банковских карт, откуда впоследствии сняли ее сбережения...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали двух женщин и мужчину в возрасте от 23 до 29 лет по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Строгино поступило сообщение от 75-летней местной жительницы. По словам заявительницы, ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей одного из государственных ведомств и сообщила о компенсации, которая положена пенсионерке. Для перечисления денег неизвестная попросила сообщить ей реквизиты банковских карт. Пенсионерка выполнила просьбу, после чего с ее счета пропали 27 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Восточного округа столицы. Ими оказались трое приезжих.Как было установлено, подозреваемые на самом деле не работали в заявленном учреждении и обманным путем похитили деньги.По данному факту следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56