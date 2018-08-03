Из квартиры пропали несколько сережек с бриллиантами и сапфирами, а также золотые кольцо и цепочка. Общая сумма ущерба составила свыше 1,1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму более 1 млн рублей.В ОМВД России по району Гольяново с сообщением о краже обратилась женщина, проживающая в одном из домов на Хабаровской улице. Потерпевшая сообщила, что, вернувшись домой, она обнаружила пропажу ювелирных изделий. Из квартиры пропали несколько сережек с бриллиантами и сапфирами, а также золотые кольцо и цепочка. Общая сумма ущерба составила свыше1,1 млн рублей. При этом дозвониться до сожителя у нее не получилось, а дома он больше не появлялся.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого по месту жительство в одном из регионов России. Им оказался 21-летний молодой человек. Сотрудники полиции выяснили, что обокрав заявительницу, мужчина сдал ювелирные украшения в ломбарды, выручил денежные средства, после чего уехал в родной город.Следствием территориального Отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73