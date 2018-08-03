В подъезде одного из домов на Варшавском шоссе на женщину напал неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на нож, пытался отобрать у нее денежные средства...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали 50-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на женщину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 60-летней жительницы столицы. По словам потерпевшей, в подъезде одного из домов на Варшавском шоссе на нее напал неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на нож, пытался отобрать у нее денежные средства. Однако женщина оказала сопротивление, после чего злоумышленник скрылся, не доведя задуманное до конца.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово по приметам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, находящийся в столице без определенного места жительства.В ходе личного досмотра у него был изъят кухонный нож.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22