Злоумышленник ударил кассира магазина в лицо, а затем, догнав уже на улице, нанес в спину удар бутылкой...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Нижегородский задержали подозреваемого в хулиганстве в продуктовом магазине.В ОМВД России по району Нижегородский поступило сообщение о хулиганский действиях в магазине, расположенном на Нижегородской улице. Как рассказал кассир торгового зала, учитывая позднее время, он отказался продать мужчине алкогольную продукцию. Злоумышленник ударил его в лицо, а затем, догнав уже на улице, нанес в спину удар бутылкой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.Отделом дознания территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18