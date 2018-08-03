Злоумышленник ударил кассира магазина в лицо, а затем, догнав уже на улице, нанес в спину удар бутылкой...
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Нижегородский задержали подозреваемого в хулиганстве в продуктовом магазине.
В ОМВД России по району Нижегородский поступило сообщение о хулиганский действиях в магазине, расположенном на Нижегородской улице. Как рассказал кассир торгового зала, учитывая позднее время, он отказался продать мужчине алкогольную продукцию. Злоумышленник ударил его в лицо, а затем, догнав уже на улице, нанес в спину удар бутылкой.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Отделом дознания территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-группа УВД по ЮВАО
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