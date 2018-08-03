Ольга Бузова работает, несмотря на болезнь. Однако поющей ведущей явно стало хуже: на видео, которое она опубликовала, Ольга задохнулась от кашля, а температура подскочила почти до 39 градусов.

Ольга Бузова работает, несмотря на болезнь. Однако поющей ведущей явно стало хуже: на видео, которое она опубликовала, Ольга задохнулась от кашля, а температура подскочила почти до 39 градусов.Несколькими днями ранее Ольга Бузова уже жаловалась на плохое самочувствие. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" даже вызывала врача, который ставил ей капельницы с витаминами для поднятия иммунитета. Более того, это уже как минимум второй раз за короткое время, когда телеведущая переживала данную процедуру.Однако все попытки врачей вылечить Ольгу оказались тщетными. В приложении Stories лицо канала ТНТ призналось, что все еще болеет. Ольга сообщила, что мама будет ее ругать, ведь вместо того, чтобы лежать дома и лечиться, она работала. Однако состояние Бузовой настолько ухудшилось, что даже во время общения с многочисленными поклонниками она закашлялась и с трудом перевела дыхание. А затем и вовсе показала фото термометра, показывающего 38,7 градусов.Поклонники всерьез обеспокоились. "Задыхается уже от кашля(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Олечка брось работы! Займись здоровьем!", "Ты нам нужна! Лечись!", "Кошмар, уже вторую неделю на ногах с болезнью( Это опасно! Оля, остановись!!", "Хватит гробить здоровье! Тебе детей рожать! это они тебе в старости принесут стакан воды, а не работа(" – высказались встревоженные фанаты.Между тем появилась информация, что Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье. Совсем скоро продукция под торговой маркой поющей ведущей в ближайшее время появится в ее ресторане, который недавно открылся в центре Москвы.