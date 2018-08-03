Брат трех девушек, зарезавших в Москве своего отца-тирана Михаила Хачатуряна, показал квартиру, в которой они жили. Парень утверждает, что родитель злился на дочерей из-за их неопрятности и нежелания соблюдать дома порядок.

Браттрех девушек, зарезавших в Москве своего отца-тирана Михаила Хачатуряна, показалквартиру, в которой они жили. Парень утверждает, что родитель злился на дочерейиз-за их неопрятности и нежелания соблюдать дома порядок.Появилось видео из квартиры убитого. Молодой человек провел тамнастоящую экскурсию. По его словам, у сестер было все необходимое и даже болеетого, а их просьбы всегда выполнялись.Парень показалкомнату, в которой жили девушки. На полке видно PlayStation 4. "Они не нуждались ни в чем.У них все было. И мебель хорошая. И приставка", – цитирует юношу РЕН ТВ.По его словам, за два дня перед смертью отец купил им новый диван.Также молодой человек рассказал,что сестры редко прибирались дома. На кухне брат осудил девушек за беспорядок. Он отметил, что этоне нравилось отцу. "Если были ссоры, то вот из-за этого постоянногосрача! Духовка давно не мытая. Вечно посуда стоит. Отец был строгим",– сказал он.При этом парень настаивает наблагочестивости отца. Он уверен, что полицейские нашли у убитого не героин, апакет с церковным ладаном, который мужчина килограммами привозил из Иерусалима.Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвымв одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что сестры напалина него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком.Как писали Dni.Ru, сестер 17, 18 и 19 летарестовали 2 августа. Они взяты под стражу до 28 сентября. Им предъявленообвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительномусговору". Есть информация, что мужчина насиловал своих дочерей.