Елена Степаненко и Евгений Петросян разводятся. Юмористка, которая сенсационно похудела, претендует на 80% общего имущества.

Елена Степаненко и Евгений Петросян разводятся. Юмористка, которая сенсационно похудела, претендует на 80% общего имущества.6 августа в 10:50 в Хамовническом суде Москвы состоится заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Сообщается, что иск подала именно супруга прославленного юмориста. Кстати, Степаненко же выступила инициатором развода с Петросяном."Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности", – цитирует представителя пресс-службы судебной организации. Примечательно, что артистка требует взыскать с Евгения Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, которое, внимание, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.Отмечается, что представлять интересы Евгения Петросяна будет известный адвокат Сергей Жорин, а честь Елены Степаненко будет защищать адвокат Елена Забралова.Материал дополняется