В Сети обнародована запись с камеры видеонаблюдения в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы, где трое сестер расправились со своим 57-летним родителем. В кадр попала одна из девушек сразу после совершения преступления.
В Сети обнародована запись с камеры видеонаблюдения в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы, где трое сестер расправились со своим 57-летним родителем. В кадр попала одна из девушек сразу после совершения преступления.
Ролик опубликовал в Twitter Следственный комитет России. "Московские следователи
изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три
сестры убили своего отца", – гласит подпись к видео.
Само убийство
осталось за кадром, но на записи видна реакция девушки
на происходящее. Она выходит из квартиры и
нервно ходит по лестничной клетке, закрывая лицо руками. Затем москвичка
заходит обратно.
Как писали Dni.Ru, сестер 17, 18 и 19 лет арестовали 2
августа. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем трем предъявлено обвинение
по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Девушки
признались в содеянном, добавив, что у них с отцом сложилась личная неприязнь.
Также они рассказали, что мужчина на протяжении длительного времени причинял им
моральные страдания. Есть информация и о том, что родитель насиловал своих
дочек.
Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвым
в одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что сестры напали
на него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком.