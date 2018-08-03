В Сети обнародована запись с камеры видеонаблюдения в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы, где трое сестер расправились со своим 57-летним родителем. В кадр попала одна из девушек сразу после совершения преступления.

В Сети обнародована запись с камеры видеонаблюдения в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы, где трое сестер расправились со своим 57-летним родителем. В кадр попала одна из девушек сразу после совершения преступления.Ролик опубликовал в Twitter Следственный комитет России. "Московские следователиизучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором трисестры убили своего отца", – гласит подпись к видео.Само убийствоосталось за кадром, но на записи видна реакция девушкина происходящее. Она выходит из квартиры инервно ходит по лестничной клетке, закрывая лицо руками. Затем москвичказаходит обратно.Как писали Dni.Ru, сестер 17, 18 и 19 лет арестовали 2августа. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем трем предъявлено обвинениепо статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".Девушкипризнались в содеянном, добавив, что у них с отцом сложилась личная неприязнь.Также они рассказали, что мужчина на протяжении длительного времени причинял имморальные страдания. Есть информация и о том, что родитель насиловал своихдочек.Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвымв одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что сестры напалина него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком.