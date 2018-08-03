До конца этого года свои жилищные условия улучшат еще 65 ивановцев

До конца этого года свои жилищные условия улучшат еще 65 ивановцевПять семьей из Иваново получили ключи от новых квартир (в них уже проведен текущий ремонт) в рамках программы переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации города.В новые дома передут семьи, которые ранее жили в домах 116 и 4А по улице Минской, а также доме 19 по улице Чайковского. После того, как здания признали аварийными, людям пришлось переехать в муниципальное жилье или снимать квартиры.«Сейчас программа переселения реализуется в Иванове исключительно за счет городского бюджета. Мы стараемся или выбирать квартиры из муниципального жилого фонда, находящиеся в хорошем состоянии, или покупать жилье в новостройках, как в этом случае», - рассказал глава города Владимир Шарыпов.Напомним, что до 2020 года планируется расселить семь аварийных многоквартирных домов. До конца этого года свои жилищные условия улучшат еще 65 ивановцев.