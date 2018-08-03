И снова в район. Выездной день ЗакСобрания прошёл на этот раз в Вязниковском районе. Депутаты по главе с председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселёвым побывали на одном из местных предприятий, поздравили с праздником ветеранов воздушно-десантных войск, пообщались с активом района - старостами сел и деревень, уличкомами.

И снова в район. Выездной день ЗакСобрания прошел на этот раз в Вязниковском районе. Депутаты по главе с председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселёвым побывали на одном из местных предприятий, поздравили с праздником ветеранов воздушно-десантных войск, пообщались с активом района - старостами сел и деревень, уличкомами.(Вязниковский район)Выездной день ЗакСобрания в Вязниках начался с визита на производство. Здесь выпускают приборы очистки и обеззараживания воздуха, продукцию медицинского назначения. Помимо поставок по тендерам, компания на благотворительных началах оснащает своими аппаратами больницы, ФАПы, детские сады района. На Владимирской земле предприятие обосновалось в 2015 году, и с тех пор только набирает обороты. В ближайших планах – строительство новых производственных и складских помещений. И при этом, подчеркивает руководитель предприятия, внимание и поддержка областных и районных властей ощущается.Марина Борухсон, руководитель предприятия: "Если мы умели и работали с литьем и на этом и были построены договоренности, то через год нам еще передали сборку, затем у нас еще через год был запуск участка металлообработки, напыления и окраски, затем мы стали уже расширятся в плане ассортимента, то есть это каждый год в течение 5 лет это были все новые и новые задачи для нас, которые мы осваивали".Визит депутатов ЗС пришелся на День ВДВ. Владимир Киселёв, сам в прошлом десантник, принял участие в праздничных мероприятиях. Он поздравил вязниковских десантников и вместе с ними возложил цветы к мемориалу на аллее Славы, почтив таким образом память погибших собратьев.-Слава ВДВ!Традиционная на всех выездных днях Законодательного Собрания встреча с активом района прошла в живой и неофициальной обстановке. Люди задавали много вопросов, обсуждали проблемы. Пожаловались, что из-за проливных дождей в начале июля сразу в трех детских садах протекли кровли. Владимир Киселёв пояснил: деньги по решению губернатора Светланы Орловой уже выделены, крыши приведут в порядок. Жители микрорайона Нововязники обеспокоены состоянием теплосетей. Два года подряд в канун Нового года они замерзали в своих домах. И этот вопрос, практически, решен - уже закуплены новые котлы, осталось их только привезти и смонтировать. Владимир Киселёв попросил главу администрации Вязниковского района Игоря Зинина лично проконтролировать эту ситуацию. Звучали и другие актуальные вопросы.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Вопросы газификации, например, Паустовского сельского поселения. Много лет, начиная с 15 года, каждый год данное поселение вносилось в программу газификации, но по разным причинам, сначала из-за несогласованности различных ведомств, а затем из-за того, что обанкротилась проектная организация, несколько лет данный вопрос не решался. Мы говорим о том, что в текущем году уже проводится тендер на производство данных работ и с октября месяца начнется газификация данного сельского поселения".Сразу несколько вопросов поступило по поводу организации медицинского обслуживания. Владимир Киселёв еще раз озвучил решение губернатора Светланы Орловой по выделению 140 миллионов рублей на здравоохранение района. Он добавил, что сейчас пристальное внимание уделяется и обеспечению лечебных учреждений медицинскими кадрами. Перед департаментом здравоохранения, руководителями медицинских учреждений стоит задача вести индивидуальную работу с каждым специалистом, изъявившим желание приехать на работу во Владимирскую область, активнее привлекать выпускников медицинских ВУЗов.В целом, встреча с активом прошла в доброжелательной, доверительной обстановке. Вязниковцы поблагодарили Владимира Киселёва за внимание к проблемам и нуждам района и попрощались до скорой новой встречи –жители поселка Мстера пригласили спикера облпарламента побывать на дне поселения и традиционной ярмарке мастеров лаковой миниатюры.