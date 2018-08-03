Популярная певица Саша вместе с родными отправилась на отдых в жаркую страну. По словам артистки, с проблемами семья столкнулась сразу по прибытии в гостиницу.

Популярная певицаСаша вместе с родными отправилась на отдых в жаркую страну. По словамартистки, с проблемами семьястолкнулась сразу по прибытии в гостиницу.Исполнительницапопыталась заселиться в отель курортного города Сиде вместе с маленькой дочкойи мамой, страдающей сахарным диабетом. Но обычная процедура обернулась скандалом.По словамСаши, в гостинице были проблемы с кондиционированием. Однако администрацияэто отрицала. "Все люди ходят потеют, даже двухлетний ребенок потеет",— цитирует певицу РЕН ТВ. При этом заселение в номер растянулось начетыре часа. Все это время семья артистки находилась в лобби.Более того, туристкене разрешили позвонить в посольства России и США (ее творчество популярно и вСоединенных Штатах – прим. ред.). Саша рассказала, что ей даже не дали телефон,поскольку со своего она позвонить не могла.При этоммаме знаменитости становилось хуже, она начала нервничать и пить таблетки. "Явижу, что она чувствует себя плохо. Я знаю, она начинает потеть, начинаетзадыхаться, у нее кружится голова", — поведала Саша. Но в гостиницеотказались вызывать врача. Артистку всеми способами выдворяли из гостиницы.Представители турфирмы нашливариант, чтобы семья могла перебраться в другую гостиницу, однако специальныйтрансфер не был организован. Но хамское отношения не кончилось даже запределами недружелюбного отеля."Вчера, пока насвезли, водитель был явно нервный. Когда он открыл багажник, он просто выбросилнаши сумки и мамину инвалидную коляску. У меня разбился телефон",— поделилась певица. Саша намерена обратиться в полицию. При этом ситуацияс заселением в другой отель решена не была.