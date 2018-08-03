Провайдер проложил более 16 километров волоконно-оптического кабеля

Провайдер проложил более 16 километров волоконно-оптического кабеля«Ростелеком» провёл оптику в коттеджный посёлок Улыбышево во Владимирской области. Подключение по технологии GPON* («оптика в дом») позволит жителям посёлка получить полный спектр современных телекоммуникационных услуг. В первом полугодии 2018 года компания подключила в регионе к скоростному интернету ещё два крупных коттеджных посёлка, в которых насчитывается почти две тысячи домохозяйств. В ходе работ провайдер проложил более 16 километров волоконно-оптического кабеля.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Я считаю, что коттеджное строительство – это перспективная зона развития для «Ростелекома». За последние два года мы привели оптику в шесть коттеджных посёлков во Владимирской области, в которых в общей сложности проживают более четырёх тысяч человек. Как современный цифровой провайдер, мы готовы предоставить любые сервисные услуги: даже оборудование мы поставляем по модели «как сервис». Владельцам обширных участков, где доступ в интернет необходим на всей площади, наша компания предлагает репитеры – усилители Wi-Fi сигнала».Работы по строительству прошли в три этапа. Сначала специалисты «Ростелекома» проложили магистральную волоконно-оптическую линию связи от близлежащего действующего узла доступа к посёлку. Второй этап включал монтаж, настройку и подключение оборудования. Завершающим этапом стала подводка оптики к домам.Созданная «Ростелекомом» инфраструктура позволяет подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с, воспользоваться сервисами «Интерактивное ТВ», стационарной телефонией и многими другими. Например, услуга «Видеонаблюдение» позволяет удалённо контролировать дом и участок: компания предлагает для установки как внутренние, так и внешние видеокамеры.*GPON (Gigabit Passive Optical Network) - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента – «оптика в дом». «Ростелеком» одним из первых в России начал оказывать полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии GPON. В компании считают, что эта технология – оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.Реклама